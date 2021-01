Österreichs Elite in der Nordischen Kombination ist am Sonntag beim Weltcup im Val di Fiemme ohne Top-Ten-Platz geblieben. In einem Zielsprint des 10-km-Langlaufs von rund 20 Athleten hatte Lukas Greiderer noch die besten rot-weiß-roten Reserven, er wurde mit 3,7 Sek. Rückstand Elfter. Der Sieg ging an den norwegischen Dominator Jarl Magnus Riiber, er hatte schon am Freitag gewonnen. Der erst 23-Jährige hält nun bereits bei 31 Weltcupsiegen.