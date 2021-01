Ausfallsbonus bringt bis zu 60.000 Euro pro Monat

Der neue Ausfallsbonus soll angeschlagene Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten unbürokratisch helfen. „Bis zu 30 Prozent des Umsatzes werden ersetzt - das gilt für jeden Monat bis zum Ende der Krise“, so der Politiker. „Mit wenigen Klicks ist das Geld am Konto“, versichert er weiter. Die Hilfe ist mit maximal 60.000 Euro pro Monat gedeckelt. Ab 16. Tag des Monats kann dieser für den Vormonat beantragt werden - also kann der Ausfallsbonus für Jänner am 16. Februar angefordert werden.