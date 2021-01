Immer wieder sorgt die Umstellung auf die neuen Zähler für Diskussionen, da manche Menschen Bedenken haben. Schlimmstenfalls kann die Auseinandersetzung drastische Folgen haben. Bei zumindest drei Kunden kam es jetzt zu Abschaltungen. In Breitenbrunn sind ein Hauptwohnsitz, ein Vereinshaus und ein Vermieterhaus stromlos. „Wir sind erschüttert über das Vorgehen und die Haltung dieser Menschen, die diese Anordnung anscheinend konsequent treffen“, schildert die Betroffene. Auch in Inzenhof saß eine Landwirtschaft plötzlich im Dunkeln. „Wir wurden im Schriftverkehr belogen, massiv unter Druck gesetzt, unsere Fragen und Bedenken wurden ignoriert und sämtliche Lösungsvorschläge zur gütlichen Einigung abgeschmettert“, klagt eine Kundin. Auch ein Fall in Andau ist bekannt.