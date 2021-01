Zwei Abfahrten, ein Super-G

In Kitzbühel gehen heuer daher zwei Abfahrten in Szene, am Freitag jene für das ausgefallene Wengen-Rennen, am Samstag dann der Hahnenkamm-Klassiker. Der Super-G findet erst am Sonntag statt. Der traditionelle Slalom auf dem Ganslernhang fällt nach diversen coronabedingten Verschiebungen aus, er wurde ersatzweise am (heutigen) Sonntag in Flachau gefahren.