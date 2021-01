Die Tirolerin Madeleine Egle ist beim Kunstbahn-Rodelweltcup in Oberhof Zweite geworden. Damit fixierte die 22-Jährige das beste Ergebnis und den zweiten Podestrang ihrer Karriere, nachdem sie am 3. Jänner in Königssee Dritte geworden war. Der Sieg ging an die Deutsche Natalie Geisenberger, die zum 50. Mal in ihrer Karriere triumphierte. Egle hatte 0,228 Sekunden Rückstand, Dritte wurde die Deutsche Anna Berreiter (0,236). Lisa Schulte wurde 16. (0,889).