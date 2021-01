Die Maßnahmen seien daher notwendig. Sie seien auf Basis der EU-Umweltgesetze auch profund argumentiert, so die Regierungspolitikerin. Italiens Verkehrsministerin Paola De Micheli und ihr deutscher Amtskollege Andreas Scheuer protestierten am Samstag in Brüssel gegen die Verschärfung der Tiroler Maßnahmen gegen den Lkw-Transitverkehr. In einem gemeinsamen Schreiben an EU-Verkehrskommissarin Adina Valean bezeichneten sie die von Tirol beschlossenen Einschränkungen im Bereich des Nachtfahr- und Euroklassenfahrverbot als „unangebracht und unannehmbar“.