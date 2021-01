Sieben Punkte aus 15 Spielen, Tabellenletzter - für Schalke läuft es in der deutschen Bundesliga alles andere als plangemäß. In der akuten Not soll Huntelaar von Ajax Amsterdam weg- und zurück an die alte Wirkungsstätte gelotst werden. Von 2010 bis 2017 geigte der niederländische Dauerbrenner für Schalke.