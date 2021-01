Aaron Rodgers (37) und die Green Bay Packers stehen im NFC-Conference Finale. Mit dem 32:18-Triumph gegen die Los Angeles Rams fehlt nur noch ein Sieg, um in den Super Bowl einziehen zu dürfen - Rodgers wartet seit 2010 auf seinen zweiten Ring. Im nächsten Spiel trifft der Star-Quaterback entweder auf Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers) oder Drew Brees (New Orleans Saints). Die beiden „Oldies“ kämpfen in der Nacht von Sonntag auf Montag ebenfalls um den Einzug ins Conference-Finale. Wir zeigen die Highlights vom Sieg der Packers über die LA Rams.