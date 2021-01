Ein 25-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag in Maria Schmollin schwer betrunken mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und verletzt worden. Der Mann verlor auf einer abschüssigen Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über den Pkw und kam von der Straße ab. Sein 22-jähriger Beifahrer befreite den Lenker aus dem Wagen und holte bei einem Wohnhaus in der Nähe Hilfe.