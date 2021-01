Manuel lag im „Dreck“

Unter der Corona-Schutzmaske hatte Feller den restlichen Tag einen Dauergrinser. So groß wie beim zweiten Platz kurz vor Weihnachten in Alta Badia, als die Freudentränen geflossen waren, war die Emotion aber nicht: „Damals lag ich im Dreck, bin sensationell aufs Podest gefahren. Jetzt hat sich der Sieg in den letzten Wochen doch abgezeichnet.“ Für die heutige Neuauflage (10.30/13.45 Uhr, live im krone.at-Ticker und auf Zattoo) kündigte Feller an: „Ich kann nicht versprechen, dass ich wieder gewinne. Aber ich weiß, dass ich auch richtig schnell bin, wenn ich nicht mein letztes Hemd riskiere.“