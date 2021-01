Verdoppelung der Sterbefälle zu befürchten

Der Wissenschaftler geht davon aus, dass sich in Europa vor allem die britische Mutation - und nicht die in Südafrika entdeckte - verbreiten wird. Er nimmt an, dass die Variante schon seit Wochen im Land ist, so Wagner in der Sonder-„ZiB“. Die größere Infektiosität mache den Forschern „schon sehr große Sorgen“: Wenn das Virus um 50 Prozent ansteckender ist, bedeute das binnen weniger Wochen „mindestens eine Verfünffachung der Sterbefälle“. Wäre hingegen das Sterberisiko um 50 Prozent höher, käme es im selben Zeitraum nur zur Verdoppelung.