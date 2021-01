Während des geöffneten Abholbetriebes griff am Samstagnachmittag in einem Restaurant in Wörgl ein Mann in eine verschlossene Kassenschublade. Der Täter wurde aber von einer aufmerksamen Mitarbeiterin dabei in flagranti erwischt. Trotz Verfolgungsjagd des gesamten Personals gelang es dem Dieb mithilfe eines Komplizen und ein paar Hundert Euro zu flüchten. Die Polizei konnte die beiden Flüchtigen wenig später aber stoppen.