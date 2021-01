Bergrettung am Wöllaner Nock im Einsatz

Ein 46-Jähriger aus Villach, der mit seiner Schwester (43) und einem Freund (57) am Wöllaner Nock unterwegs war, hatte weniger Glück: Er wurde von einem Schneebrett erfasst und 250 Meter mitgerissen. Er stürzte über einen Felsen in einen Wald, wo er schwer verletzt liegen blieb. Alpin 1-Rettungspilot Felix Rassi: „Wir haben ihn mit dem Seil geborgen. Er hat Kopfverletzungen.“ Im Schnee hätte man den Mann vielleicht gar nicht aufspüren können; keiner der drei hatte eine Lawinenausrüstung dabei.