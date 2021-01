Ein Drittel Auslastung durch Einheimische in den Semesterferien, Wochenendgäste im März und Urlauber in der Karwoche: Auf dieses Szenario haben die Salzburger Hotelbetriebe gehofft. Jetzt stehen alle Zeichen auf eine Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns. „Wir hätten vor allem für unsere Mitarbeiter aufgesperrt“, sagt Walter Veit, Hotelier aus Obertauern. Er fürchtet, dass viele Fachkräfte nun die Branche verlassen werden und auch nicht mehr zurückkehren. „Das wäre nur logisch, wenn ich keine Arbeit habe. Die lassen sich umschulen und sind weg“, so der Hotelier, der auch starke Auswirkungen auf die Zulieferbetriebe befürchtet. „Das fängt bei der Mietwäscherei an und geht bis zu allen Lebensmittelproduzenten.“