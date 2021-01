Aufregung herrschte am Samstag, nachdem das Land Tirol neun weitere Verdachtsfälle im Zusammenhang mit dem in Jochberg aufgetauchten Briten-Virus meldete. Am Abend dann Entwarnung bei acht Fällen. Bei einer Probe dürfte es sich allerdings um die Virus-Mutation handeln. Jetzt prüft die ARGES.