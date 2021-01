Handel spielte von 1980 bis 1984 bei MTK, später wechselte er zu Volan, Siofok und Raba ETO Györ (1986-1989). Aus Györ schaffte er es in die ungarische Nationalmannschaft, in der er gegen Polen in der EM-Qualifikation 1987 debütierte. Das war auch sein einziger Aufritt im Nationalteam. Bei MTK war er Torschützenkönig, insgesamt traf er 28-mal für die Blau-Weißen aus Budapest, bei Györ kam er auf 29 Treffer.