In Westösterreich 1000 Kilometer Gleise

Dass ein Hilfsmittel dieser Art in der Alpenrepublik gebraucht wird, hat der heurige Winter bereits eindrucksvoll bewiesen. Allein in Westösterreich umfasst das Schienennetz mehr als 1000 Kilometer Gleise. Zu tun gibt es also genug. Nicht nur für die neue Königin im Schnee, sondern auch für ihr Gefolge: all die fleißigen Winterdienste, die das große Gerät anwerfen – oder einfach zur guten alten Schaufel greifen.