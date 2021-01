Spricht man mit Frauen, die jahrelange Berufserfahrung in diesem Bereich haben, wird ein verheerendes Bild gezeichnet. Pflegerinnen werden im Arbeitsalltag alleingelassen. Ein Beruf, der geistig und körperlich herausfordernd ist, wird von uns als Gesellschaft vernachlässigt. Da jetzt ein dramatischer Personalmangel herrscht, werden Pflegehelferinnen oft nach einer nur einjährigen Ausbildung in den Dienst gestellt. Ohne Hilfe, ohne Unterstützung und regelmäßige Weiterbildung sind viele nach drei bis vier Jahren völlig ausgebrannt. Das sind Arbeitsbedingungen, die eines vom christlich-sozialen Gedankengut geprägten Landes unwürdig sind. Der Nachtdienst mit 30 zu Pflegenden in einem Heim muss meist von einer einzigen Pflegerin bewerkstelligt werden. Das Gesetz schreibt eigentlich eine Diplompflegerin vor. Da diese nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen können, muss die Vorgabe aber ignoriert werden. Heimbewohner werden dann mit Schlafmitteln (obwohl Pilotprojekte mit ausreichend Personal gezeigt haben, dass das absolut nicht notwendig ist) versorgt, damit der Nachtdienst für eine einzige Pflegerin zu schaffen ist.