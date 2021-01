Großkampftag heute im Grazer Sportpark! Den Anfang machen die Grazer UVC-Volleyballerinnen, die im Nachtrag (17.10) Salzburg empfangen. Vor der Pause gewann das Team von Matthias Pack fünf Spiele in Folge. Mit einem Sieg könnten die Grazer Jägerinnen zu Leader Linz aufschließen. „Sicher ein Vorteil ist, dass sie am Freitag gegen Linz nach 2:0-Führung noch verloren haben - sowohl mental als auch körperlich“, so Pack. „Auch wenn es ein kleiner Nachteil für uns ist, dass sie schon ein Spiel gehabt haben.“ Mut macht ebenso, dass die letzten fünf Duelle klar an Graz gingen. Noch nicht fit ist indes Anna Trubáková nach Bänderrissen.