Jetzt setzt Salzburg auf Testungen, Impfungen und Hygienemaßnahmen. Die Länder haben das vor kurzem wieder selbst in die Hand genommen und eigene Konzepte und Fahrpläne entwickelt. Derzeit werden die Bewohner und Mitarbeiter in den Senioren- und Pflegeheimen sowie Spitalspersonal geimpft. Mitte Februar sollen dann die niedergelassenen Ärzte mit ihrem Personal und auch Sanitäter an die Reihe kommen. Auf der Prioritätenliste stehen ältere Menschen und jene der Risikogruppe weit oben. Im Juni soll jeder Salzburger, der sich mit dem Serum schützen will, einen Impfstoff bekommen. Dabei geht das Land von den derzeit zugesicherten Impfdosen aus – das ist planbar. Sollte Salzburg zusätzliche Dosen bekommen „wird alles verimpft, was da ist“, so die klare Marschroute. Gerade läuft in der EU die Zulassung für den Impfstoff von AstraZeneca, den Europa in großen Mengen geordert hat und der damit einen weiteren Hoffnungsschimmer in der Bekämpfung der Pandemie darstellt.