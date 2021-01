Es gibt viele Menschen, die überzeugt sind, dass das Coronavirus ursprünglich aus dem Labor kam. Halten Sie das für denkbar?

Das ist eine heikle Frage. Es wird in der Forschung seit Jahren debattiert, ob man nicht in Hochsicherheitslaboren testen sollte, wie gefährlich Veränderungen existierender Viren sein können. Solche Labore sind mit Hilfe des Westens auch in China errichtet worden. Es ist deshalb nicht vollkommen auszuschließen, dass so etwas geschehen kann. Was dagegen spricht: Viele der Veränderungen, die man bei SARS-CoV-2 sieht, deuten auf Zufälligkeit hin. Menschen hätten nicht genügend Wissen, um sie so zu designen. Es ist deshalb wahrscheinlicher, dass sie über Tiere zum Menschen gelangt sind. Dass es absichtlich passiert ist, glaube ich nicht. Die Auswirkungen könnte man nicht genügend voraussehen, auch für die eigene Nation nicht. Aber menschliches Versagen ist natürlich immer denkbar. Und es sollte auch ein Weckruf für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur sein.