Ein Ass im Ärmel war dabei Bowns-Gattin Jade. Nicht nur als mentale Stütze. „Sie ist ausgebildete Physiotherapeutin. So war ich auch zuhause stets in bester Behandlung. Jetzt bin ich in Form, will das auch in den Spielen zeigen. Ich bin immerhin nach Graz gekommen, um eine große Saison zu spielen. Und noch haben wir die Chance für die Play-offs. Das schaffen wir!“