Kann man in Zeiten von Instagram-Selbstvermarktung & Co. durch so ein Format heute noch zum Star werden?

Ich glaube schon, dass man damit Stars generieren kann. Wie „Starmania“ gezeigt hat, haben ja einige Kandidaten das Musikgeschäft stark geprägt: Man denke an Christina Stürmer, Tom Neuwirth alias Conchita, Lukas Perman, Eric Papilaya, Nadine Beiler. Das Potenzial und die Publicity sind da. Die kann man nutzen und was draus machen. Aber das muss jeder für sich entscheiden, ob er das auch möchte.