In Wien bildeten sich wieder lange Schlangen vor dem Eistraum, auch die Rodelwiesen waren gut besucht. Auf dem Weg in die umliegenden Skigebiete Niederösterreichs kam es mitunter zu wetterbedingten Verzögerungen. In den Regionen Hochkar und Ötscher war teilweise Kettenpflicht auf den Zufahrten angesagt.