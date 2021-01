„Bin in dieses Leben verliebt“

„Wenn die Zeit etwas Positives hatte, dann dass ich bemerkte, wie sehr ich die unmittelbare Beziehung zu den Zuschauern und die damit verbundene Interaktion brauche“, so die Tochter des Schauspielers Hans Brenner. „Ich bin in dieses Leben verliebt, in die Menschen, die Tiere, die Natur“. So war und ist sie in Lockdown-Zeiten auch des Öfteren an ihrem Lieblingsplatz in Mühlau, dem Fuchsloch.