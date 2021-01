Das Jahr ist gerade einmal etwas über zwei Wochen alt. Und schon hat die Steiermark den ersten Drogentoten zu beklagen. Getroffen hat es einen erst 25 Jahre alten Grazer, der seit Dezember des Vorjahres in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Jakomini saß. Am Donnerstag wurde er regungslos in seiner Zelle gefunden.