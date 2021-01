Der etwa 50-jährige Mann - nennen wir ihn Robert S., er will nicht, dass sein wahrer Name veröffentlicht wird -, also dieser Mann, der jetzt in seinem Büro in einer österreichischen Stadt sitzt, wirkt seriös. Selbstständiger Buchhalter sei er, erzählt er; und dass er einen akademischen Grad habe, im Bereich Wirtschaft. Wegen seiner guten Ausbildung und weil er wisse, dass viele junge Menschen aufgrund mangelnder finanzieller Unterstützung vom Staat neben dem Studium jobben müssten und folglich in ständigem Zeitmangel wären, „hatte ich vor einigen Jahren diese Idee“.