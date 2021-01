Marcel Hirscher sprach am Samstag im „Audi Talk“ über den Debütsieg von Manuel Feller in der Flachau, das wiedererstarkte Slalomteam des ÖSV und über die vielen schweren Stürze im Weltcup. „Das ist erschreckend, was da an einem einzigen Wochenende passiert ist“, sagt der achtfache Gesamtweltcupsieger und hofft auf Änderungen.