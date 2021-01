Nach „Megxit“ Verhältnis noch immer angespannt

Wenige Monate nach den Gesprächen zu seiner Dokumentation, in denen auch Herzogin Meghan klagte, wenig Unterstützung vom Königshaus zu bekommen, gaben die Sussexes bekannt, ihre Aufgaben als Senior Royals zurückzulegen. Ein Schritt, der das Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie nicht gerade gebessert haben soll, so Bradby nun in der Show „Love Your Weekend With Alan Titchmarsh“, das am Samstagabend in voller Länge ausgestrahlt wird.