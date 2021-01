Schon von den Zahlen her springt das Missverhältnis ins Auge: Am 5. Jänner wurden im kleinen Pflegeheim in Eberschwang in Bezirk Ried nur 8 Bewohner und 8 Mitarbeiter geimpft, weil am geplanten Impftag in beiden Gruppen viele krank waren. Zugleich – der Impfstoff war ja da – bekamen 30 externe Menschen die begehrte Spritze, von denen viele die strengen Vorgaben des Landes (Sozialabteilung) dafür zumindest dem Wortlaut nach nicht erfüllen. Zum Beispiel Bürgermeister Josef Bleckenwegner (SPÖ) und zwei Vizebürgermeister von der SPÖ und der FPÖ. Aber auch Familienmitglieder und Ordinationsangestellte von Hausärzten wie etwa Dr. Florian Obermair wurden mitgeimpft.