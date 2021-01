Sie haben die Abhängigkeit Tirols vom Tourismus als „nicht unkritisch“ bezeichnet.

Corona zeigt, was es heißt, von einem Sektor abhängig zu sein. Das gilt aber nicht nur für den Tourismus, das gilt gleichermaßen für alle anderen Sektoren auch. Wenn man nur auf ein Pferd setzt, ist das Risiko groß. Natürlich ist es naheliegend, dass man in unserem Land mit seiner Schönheit und den Vorzügen, die die Natur so bietet, das in Form eines sehr breiten touristischen Angebotes auch wirtschaftlich nutzt. Das liegt auf der Hand. Aber jetzt, in einem Umfeld wie Corona, sehen wir, dass uns das unter Umständen teuer zu stehen kommen kann.