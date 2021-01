„Bitte warten“, hieß es auch am Samstag bei der Anmelde-Hotline des Landes OÖ zur Covid-Impfung für Über-80-Jährige, nachdem es am Freitag bekanntlich massive Probleme gegeben hatte. Es waren zu Mittag die 14.400 vorhandenen Termine schließlich vergeben und die Warteliste ist inzwischen nochmal so lange.