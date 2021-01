Sie retten, löschen, schützen und bergen. Dieser Wahlspruch gilt für die Feuerwehr Parndorf auch grenzüberschreitend. „Als burgenland-kroatische Gemeinde haben wir traditionell enge Beziehungen zu den Menschen in Kroatien“, schildert Feuerwehrkommandant Gerald Kammerhofer. Außerdem leben in der Gemeinde Kroaten, die aus den vom Beben am schwersten betroffenen Regionen stammen und dort Freunde sowie Familie haben.