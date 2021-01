Fakt ist: In der Riede „Gottschelle“ blieb fast kein Stein auf dem anderen. Nach baulichen Maßnahmen im Auftrag der Winzerfamilie Müller wurde das Gelände gerodet und teilweise angeglichen. Der Bereich soll dabei aber nicht die laut aktuellem Naturschutzrecht bewilligungspflichtige Grenze überschritten haben, sagen die Verantwortlichen. Leopold Müller erklärt: „Wir wissen, was wir tun. Wir haben sogar auch ein eigenes Gutachten erstellen lassen.“ Die Grünen in Furth hatten zuvor nämlich schon vehement gegen das Projekt gewettert, daraufhin wurde auch die zuständige BH alarmiert.