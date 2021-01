Die Tiroler Maßnahmen würden gegen das Prinzip des freien Verkehrs im europäischen Binnenmarkt verstoßen und sich wettbewerbsverzerrend auswirken. Dies sei vor allem in dieser schwierigen Pandemie-Krise unannehmbar, hieß es in einem gemeinsamen Schreiben von Italiens Verkehrsministerin Paola De Micheli und ihrem deutschen Amtskollegen Andreas Scheuer an EU-Verkehrskommissarin Adina Valean. Tirol habe die Maßnahmen ergriffen, ohne sich mit anderen Ländern des Alpenraums abzusprechen. Die ökologischen Begründungen seien nicht überzeugend.