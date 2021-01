Es brodelt in Waidhofen an der Thaya: „Wer wird Bürgermeister? Warum weiß man noch nichts?“, lauten die derzeit alles überschattenden Fragen in der Waldviertler Bezirkshauptstadt nach dem Rücktritt von Bürgermeister Robert Altschach. Die Nachfolge soll heute Abend innerhalb der VP geklärt werden.