Jetzt beginnt die Zeit, in der sich Jugendliche, die heuer die Schulausbildung abschließen, schön langsam Gedanken über die Berufswahl machen. Doch die sonst so breit gefächerten Info-Angebote sind heuer durch die Pandemie eingeschränkt. „Wichtige Berater ihrer Kinder sind bei Berufsentscheidungen vor allem die Eltern, in Zeiten wie diesen umso mehr“, weiß Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer in NÖ.