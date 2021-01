Auch in den steirischen Spitälern waren gegen Ende des vergangenen Jahres 147 Ärzteposten vakant. Die Causa ist nicht neu - was die Situation allerdings heuer verschärft: Das „Opting Out“, eine Überstundenregelung für KAGes-Ärzte, läuft Ende Juni aus. Gibt es keine Fortsetzung - und die ist aktuell nicht in Sicht (wir berichteten) - bricht das Notarzt-Rettungswesen zu Luft und am Boden unweigerlich zusammen.