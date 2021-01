Eine ganze eisige Nacht am Berg verbrachte ein 31-jähriger Oberösterreicher: Er verletzte sich bei einer Schneeschuhwanderung im obersteirischen Gaal am Knie und konnte nicht mehr ins Tal absteigen. Er übernachtete in einem Biwacksack und setzte erst in der Früh einen Notruf ab! Doch noch ehe die Retter eintrafen, verließ er den Ort ...