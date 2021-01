Verischerung will nich alles zahlen

Auf der Inventarliste des Spitals fehlte die Madonna, und es waren auch nur 30 Euro Barschaft angegeben. Die Versicherung des Spitals bezweifelt die Wertangaben der Familie - „wir haben mit 1500 Euro sicher nicht übertrieben“ - und will nur 350 Euro zahlen. „Uns wurde gesagt, dass man Wertsachen in den Safe geben soll“, ärgert sich die Linzerin, die dafür ein Holzherz vom Pfarrer, das mit in den Sarg gelegt werden sollte, zurückbekam.