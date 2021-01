„Mal in der West-Fassung, mal in der DDR-Fassung, da wechsle ich“, erklärt Dannert. „Manchmal höre ich dann Jubelgeräusche von Kindern.“ Seine Trompetenmusik erklingt in einem Innenhof im Koblenzer Stadtteil Südliche Vorstadt. „Das verstärkt den Schall“, sagt der frühere Pfarrer. Seine Nachbarn seien seine Zuhörer - und manchmal auch Passanten, die von den Klängen in den Innenhof gelockt würden. Die Nachbarn kämen danach manchmal in Gespräche von Balkon zu Balkon.