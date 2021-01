„Wir sind vorbereitet“

„Wir werden die Tests in der ersten Stunde am Wochenbeginn durchführen, ein Lehrer ist dabei“, erklärt Michael Haas, MS-Direktor der Diesterwegschule in Linz. Auch an seiner Schule testen sich die Schüler selbst: „Wir haben ja keine Schutzkleidung.“ Falls – wie derzeit geplant – ab 25. Jänner Schichtbetrieb kommt? „Wir sind darauf vorbereitet“, sagt Direktor Haas. Und Marianne Gappmaier, VS-Lehrerin in Linz: „Der hat das erste Mal gut funktioniert, wir freuen uns darauf.“