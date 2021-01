„Fleisch ist ned schlecht, aber zweimal pro Woche ist genug“, plädiert Hermann Neuburger für fleischfreie Tage. 40 Millionen € investierte das Familienunternehmen aus Ulrichsberg in den letzten Jahren in die Produktion der auf Kräuterseitlingen basierenden Fleischlos-Linie „Hermann“, in der alles an der Pilzzucht hängt. 18 Durchwachs- und 20 Erntehallen wurden errichtet, in denen ein optimales Klima für die Kräuterseitlinge herrscht - unter genauer Aufsicht von Thomas Neuburger, der im Fleischlos-Betrieb das Sagen hat.