Mehr als 50 Menschen haben am Freitagabend im Wiener Bezirk Donaustadt auf die aktuellen Corona-Maßnahmen schlicht gepfiffen und in einem Einfamilienhaus eine illustre Party gefeiert. Da sie die alarmierten Polizisten vor verschlossener Tür stehen ließen, rückte die WEGA an. Die Folge: mehr als 100 Anzeigen nach der Covid-Verordnung.