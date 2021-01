„Home-Office in Hinblick auf Schulen und Kindergärten notwendig“

MedUni-Wien-Vizerektor Wagner hatte in einer Pressekonferenz am Vormittag gesagt, es sei auch im Hinblick auf die Schulen und Kindergärten wichtig, Home-Office zur Pflicht zu machen, wo es möglich ist. „Dass so viele Kinder in den Kindergärten und Schulen in Betreuung sind, hängt ja auch damit zusammen, dass die Eltern arbeiten gehen. Es ist ganz wichtig, dass Home-Office eingeführt wird und auch verpflichtend gemacht wird. All diese Eltern können und sollten dann Kinder auch zu Hause betreuen“, betonte der Experte.