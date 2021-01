Herr Z. änderte daraufhin sofort sein Passwort und kontaktierte den Paypal-Käuferschutz, der in solchen Fällen eigentlich helfen soll. Ein Storno der Transaktion wurde abgelehnt, da diese autorisiert gewesen sei. Für den Leser folgte eine wahre Odyssee. Er erstattete Anzeige, fand über das Unternehmen, an das die Zahlung ging, heraus, dass ein Smartphone bestellt wurde. Unzählige weitere Korrespondenz mit Paypal folgte, Herrn Z. ließ man immer abblitzen. Er zahlte schließlich, um sich Inkasso-Ärger zu ersparen - und ersuchte, mit seinem Latein am Ende, die Ombudsfrau um Hilfe.