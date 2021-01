Geboren wurde Niki 2005 mit einer schweren körperlichen Behinderung. Von seinem Handicap einschränken lässt sich der 15-Jährige aber nicht. Schon als Kleinkind hat er gerne gemalt, vor einigen Jahren hat er sich seiner Leidenschaft intensiver gewidmet. Heute trifft man Niki regelmäßig im Keller des Familienhauses, wo er bunte Bilder mit ausgefallenen Motiven erschafft. „Beim Malen höre ich gerne Oper oder lateinamerikanische Musik“, erzählt der 15-Jährige. So kann er sich entfalten, seine positive Art und Lebensfreude auf die Leinwand bringen. Seine Kunstwerke präsentierte er bereits sehr erfolgreich bei Vernissagen in Galerien in Wien.