Gewarnt wurde auch vor der weiteren Ausbreitung der britischen Virusvariante B.1.1.7. In Österreich könne man „mit ein paar Wochen Zeitfenster beobachten, was passiert, wenn sich die Variante unkontrolliert ausbreitet: Das sieht man in England und Irland“, so der Infektiologe Andreas Bergthaler vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM). In der Slowakei etwa würde nach Angaben des Landes die Mutation bereits an die 50 Prozent der Neuinfektionen ausmachen - und auch in Österreich sei die britische Virusvariante „bereits da“.