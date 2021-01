Am Freitag kündigte NRA an, Insolvenz anzumelden, um sich restrukturieren zu können. Man wolle ein „vergiftetes“ und „korruptes“ politisches Umfeld in New York verlassen. Die Generalstaatsanwältin des US-Bundesstaats New York, Letitia James, hatte im August Anklage erhoben, mit dem Ziel, den Verband aufzulösen.