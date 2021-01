und bei schneefall

beginnt stets die

stadtstruktur

auseinanderzubrechen

beginnt ein walzen und

räumen

der morgen schnaubt

bereits um vier uhr früh in

die straßenzüge

drängt sich

gleißend durch

jalousien und

fensterläden in den

schlaf und

manchen fahrrädern

legte man gerne

die ketten an

verflockte wege und

himmelweiß

verwehte vogelnester

und fuchsbauten

schlittschuhlaufen wie

in einer kindheit ohne

ungewöhnliche vor

kommnisse oder gar

andauernde ausnahme

situationen

legt sich der schnee wie

leopardenfell in flecken

und zeichnet neue formen

baut brücken zu längst

vergessenen erinnerungen

und wir halten ausschau

nach eisschollen

auf den teichen

zugefrorenen fluß

läufen und fischleichen

zapfenschlecken und

zipflbob

ziehen flotte

kufenschwünge

ob schnee stets die

schönen dinge zutage fördert oder

die stadt jedes jahr

erneut aufs glatteis führt